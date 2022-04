Sinikellometsä ihastuttaa jälleen Belgiassa

Jokakeväinen ihme on palannut Hallen metsiin Belgiassa, kun purppuranvärinen sinikellomatto on vallannut maan.

Joka huhtikuu turistit ympäri maailman tulevat "Siniseen metsään", joka on kukoistuksessaan seitsemästä kymmeneen päivään. Lyhyt kukkimiskausi loppuu, kun puiden yllä olevat lehdet muuttuvat niin runsaiksi, ettei auringonvalo enää läpäise niitä kunnolla.

Metsä on saanut Sebastian Danzen matkustamaan 50 kilometrin päästä paikalle. Hän halusi nähdän kukat ennen viikonlopun ruuhkaa.

– Tämä on merkittävä ja maaginen paikka, koska täällä on aina uskomaton tunnelma. Auringonnousu oli todella kaunis tänä aamuna. Metsä tarjoaa mahdollisuuden ottaa mahtavia kuvia ja koristaa niillä koti. Se on lohdullista näinä raskaina aikoina, Danze kertoi uutistoimisto Reutersille torstaina.