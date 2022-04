Kaikki haluavat psykoterapiaan, vaikka harva tarvitsee sitä todella – monen mielenterveyden voisi pelastaa “vallankumouksellinen” menetelmä

Jos selkä on säännöllisesti kipeä, apua antavat lääkäri, lääkkeet ja fysioterapia. Stenberg näkee nettiterapian on hoitomuotona samantasoisena mielenterveysongelmissa: se on matalan tason hoitoa, jossa potilas on itse aktiivinen. Tavoitteena ei ole mahdollisimman pitkä hoito, vaan nopea kuntoutus.