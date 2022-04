Ammattikanaloiden määrä vähenee, mutta harrastajia riittää yhä tuhansia – Elina Holstila päästää rakkaat untuvikkonsa jopa aamutakkinsa sisään

Suomessa on edelleen yli 12 000 harrastekanalaa, vaikka kiivain into perustaa niitä on hieman laantunut. Ammattikanalat puolestaan kamppailevat kustannusten nousun kanssa.

Elina Holstilan kanalassa asustelee lähes sata kanaa, kukkoa ja viiriäistä: "En uskalla laskea, miten kallis tämä harrastus on"