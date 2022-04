Pertti Jalkasen, 73, päivittäinen hiihtolenkki kestää yli kuusi tuntia – himohiihtäjä hätyyttelee tänä talvena 12 000 kilometrin haamurajaa

Kun tämä artikkeli julkaistaan, Pertti Jalkanen on hiihtämässä.

Joensuun Rantakylässä asuva eläkeläinen on tänä talvena lähtenyt ladulle lähes joka aamu, säällä kuin säällä. Lauantaina 16. huhtikuuta ohjelmassa pitäisi olla 73 kilometrin lenkki.

– Se on vähän enemmän kuin normaalisti, mutta synttäreiden kunniaksi pitää tempaista, samana päivänä 73 vuotta täyttävä Jalkanen virnistää.

Tavallisesti Jalkanen hiihtää niin kauan kuin hänestä tuntuu mukavalta. Keskimääräinen lenkin mitta on 61,5 kilometriä ja kesto rapiat kuusi tuntia.

– Nyt uusi tavoite on 12 000 kilometriä. Kyllä se näillä lumilla todennäköisesti täyttyy, hän uskoo.

12 kertaa himohiihtäjän vuosisaldo

Kymmenisen vuotta sitten paikalliselta lukkotehtaalta eläköitynyt Jalkanen elää nyt kuudetta “hulluttelutalveaan”. Miehen tavoitteena on ollut lisätä hiihtämiensä kilometrien määrää vähä vähältä, vuosi toisensa jälkeen.

Jalkasella on kestävyysurheilutaustaa, mutta pelkästään sitä hän ei pidä salaisuutena suuriin kilometrilukemiin. Miehen mukaan tärkeintä on uhrata hiihtämiselle aikaa.

Könönen määrittelee himohiihtäjäksi jokaisen, joka sivakoi yli tuhat kilometriä talvessa. Kymmenkertaisesti tuon matkan hiihtäviä hän uskoo olevan vain muutama koko maassa. Yksi heistä on posiolainen Esa Mursu , jonka häkellyttävät hiihtoluvut (siirryt toiseen palveluun) ovat kantautuneet myös Pertti Jalkasen tietoon.

– Se, että joku on hiihtänyt 12 000 kilometriä aiemmin, on hienoa. Siitä saa intoa kokeilla samaa itsekin, Jalkanen sanoo.

Lenkille säällä kuin säällä

Jalkasen jokainen lenkki on kirjattu älypuhelinsovellukseen, joka on paritettu matkat mittaavaan urheilukelloon.

Jalkasen mukaan yli 10 000 kilometrin lukuihin pääseminen vaatii säännöllisyyttä, johon työssä käyvillä on ani harvoin mahdollisuuksia. Lenkille on lähdettävä joka päivä ja suksilla on vietettävä neljästä kuuteen tuntia.