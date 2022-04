EU:n kuuluisat elvytysrahat saapuivat Italiaan, ja sen huomaa, kun törmää kadulla rakennustelineeseen

Esimerkiksi lähikortteleissani kerrostaloja remontointiin alkuvuodesta joka ikisellä kadulla. Kadunpätkä toisensa jälkeen on poistettu remontin alta vähintään osittain käytöstä.

Tämä tuki on osa Italian koronaelpymisstrategiaa, ja maa rahoittaa siitä suuren osan EU:n elpymisrahoilla. Unionin jäsenmaat sopivat koronakriisin iskettyä vuonna 2020 yhteisestä elvytysrahastosta. Italia saa paketista tukea ja lainaa reippaasti: vajaat 200 miljardia euroa.

Tähän mennessä italialaiset ovat hakeneet tukea kesän 2020 jälkeen reilulle 200 000 remontille. Tämä on maksanut valtiolle (siirryt toiseen palveluun) alkuvuoteen mennessä vajaat 20 miljardia euroa.

Remonttivimma on aiheuttanut myös materiaalien hintojen nousun ja kestämättömiä viivästyksiä toimituksiin.

Tarinoita on tullut vastaan jo useita.

Italiassa on pohdittu paljon , onko remonttiavustus turhan avokätinen ja kuinka paljon se onnistuu muuttamaan asumista kestävämmäksi.

Asiantuntijoiden mukaan avokätinen tuki on tarpeellinen (siirryt toiseen palveluun) sellaisessa maassa kuin Italia. Täällä rakennusten kunto on lievästi sanottuna päässyt repsahtamaan. Rakennuskanta on vanhaa, monista ikkunoista käytännössä tuulee sisään ja kotien lämmitys kuluttaa valtavan määrän energiaa. Monella ei ole ollut aiemmin varaa satoja vuosia vanhan kodin suurremonttiin.