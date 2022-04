Herätys: Kansalaisaloitteista harva menestyy | Lukivaikeuksista kärsivä hyötyy yhdessä lukemisesta | Huumesota Kolumbiassa ei ota loppuakseen

Kansalaisaloitteista harva jatkaa eteenpäin – kävimme läpi kaikki 1 300 aloitetta

Yhdessä lukeminen parantaa jopa oppimistuloksia

Liisi Sippola on kirjastossa seitsemän kuukauden ikäisen vauvansa kanssa. Yhdessä he ovat tutkineet enimmäkseen mainoksia ja sanomalehtiä. Kirjoja aiotaan lukea myöhemmin.

The Times: Britannian erikoisjoukot ovat kouluttaneet ukrainalaisia

Britannian SAS-erikoisjoukot ovat olleet viime ja toissa viikolla kouluttamassa ukrainalaisia sotilaita Kiovan alueella, kirjoittaa The Times (siirryt toiseen palveluun). Jos tiedot pitävät paikaansa, kyseessä on ensimmäinen kerta, kun brittijoukkoja on ollut Ukrainassa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan maassa. Lue tuoreimmat Ukraina-uutiset yön ajalta täältä.