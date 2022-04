Herätys: Mariupolilla aikaa antautua kello kymmeneen | Suomessa pyörii 12 000 harrastekanalaa | Kahvi alkoi kasvaa Sisiliassa

Venäjän tarjoama antautumisaika alkanut Mariupolissa

Venäjän ilmoittama aikaikkuna Ukrainan sotilaiden antautumiselle alkoi kello kuusi aamulla Mariupolissa. Venäjä kertoi viime yönä, että jos Mariupolissa taistelevat ukrainalaissotilaat antautuvat ja laskevat aseensa, heidän henkensä säästetään. Aikaa antautua on kymmeneen asti aamupäivällä.

Ammattikanaloiden määrä vähenee, mutta harrastajia riittää yhä tuhansia

Suomessa on edelleen yli 12 000 harrastekanalaa, vaikka kiivain into perustaa niitä on hieman laantunut. Paikoin harrastekanalat ovat ainoa keino saada lähellä tuotettuja kananmunia, sillä ammattikanaloiden määrä laskee koko ajan. Tänä vuonna määrän ennakoidaan jäävän noin 230:een, kun vielä muutama vuosi sitten niitä oli yli 300. Kävimme tutustumassa Elina Holstilan Ellun Kanalaan Tervolassa.