Lähes 700 levytettyä kappaletta: Suomen kärkiartisteille säveltänyt Esa Nieminen tiesi jo varhain, että hänen paikkansa on taustajoukoissa

Kolmekymppinen, Kun kuuntelen Tomppaa, Sitä saa mitä tilaa, Kun katsoit minuun. Listaa voisi jatkaa pitkään. Kyseessä on tuttujen artistien hittejä, joita Esa Nieminen on heille säveltänyt. Kaikkiaan levytettyjä kappaleita on Niemiselle kertynyt 600-700 tähän mennessä.