Puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö ei usko Venäjän ylittävän Nato-rajaa missään tilanteessa

– On muistettava, että retoriikka on pitkälti sisäiseen käyttöön ja vallan pönkittämistä kun luodaan viholliskuvaa ulkopuolelle. Venäjä tunnistaa ja tiedostaa hyvin Naton päätöksentekotavan, ja sen, että se perustuu konsensukseen, jossa ovat mukana demokraattiset valtiot.

– Suurempi peikko Venäjän silmissä on demokratian kasvu ja lisääntyminen heidän lähialueillaan. Enää ei ole sellaisia valtioita ympärillä, jotka hyväksyisivät Venäjän tavan hallita, ehkä Valko-Venäjän johto, mutta sen kansakaan ei enää.

Rädyn mielestä se, että Venäjä lisää joukkoja rajan takana se on heidän oma asiansa ja päätöksensä.

Venäjän ja Suomen välinen raja on heidän turvallisinsa, Räty muistuttaa.

– Itärajalla toimenpiteet ovat normaalia sotilaallista suunnittelua, mitään mitä tähän asti on kuultu, ei voi pitää suoranaisena sotilaallisena uhkana.

– Minulle on kerrottu, että Venäjän sotilasstrategisilla kartoilla Suomi ja Ruotsi on pitkään piirretty osaksi läntistä turvallisuusyhteisöä. Jos syttyy konflikti, maat ovat osana länttä, on se sitten Euroopan unioni, tai tiivis kumppanuus Naton kanssa.