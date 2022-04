Näin kärkipoliitikot muistavat Ilkka Kanervaa – "Hyvin poikkeuksellinen ihminen, joka jätti aina jäljen, kun kohtasi muita", luonnehtii Petteri Orpo

– Hän todella muisti ihmiset ja hänen kykynsä kohdata toiset oli aivan poikkeuksellinen. Hän jätti aina jäljen, kun tapasi ihmisiä. On valtava menetys, ettei hän ole enää meidän joukossamme.

Ero ulkoministerin paikalta otti koville

– Se oli koskettava ja ikävä tarina molemmille, erityisesti hänelle, mutta asiat on keskusteltu ja meillä kaveruus jatkui.

Vanhanen: Vastoinkäymiset eivät vaikuttaneet työhön

– Hänestä jäi kyllä kaikille sellainen tunne, että olisimmepa tuollaisia edustajia me kaikki. Kuunteleva, asioihin perhetyvä ja ratkaisuja hakeva. Nyt eturivissä on tyhjä paikka ja on vaikea nähdä, miten se voidaan täyttää, Vanhanen sanoo.