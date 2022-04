YK: Jo yli viisi miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta

Yli viisi miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta sen jälkeen kun Venäjän hyökkäys alkoi helmikuun 24. päivänä, selviää YK:n tuoreista luvuista.

Valtaosa, yli 2,7 miljoonaa Ukrainasta lähteneistä on paennut Puolaan. Lännen suuntaan ihmisiä on paennut lisäksi Romaniaan, Unkariin, Slovakiaan ja Moldovaan. UNHCR arvioi, että suuri osa EU-naapurimaihin paenneista on jatkanut matkaansa muihin EU-maihin.