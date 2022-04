The Times: Britannian erikoisjoukot ovat kouluttaneet paikallisia Ukrainassa sodan aikana – neljä keskeistä uutista illalta ja yöltä

Mikäli The Timesin tiedot pitävät paikaansa, on kyseessä ensimmäinen kerta, kun brittijoukkoja on ollut Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan alettua.

Mies tuhoutuneen rakennuksen raunioissa Vyšnevessä Kiovan lounaispuolella. Kuva eiliseltä. Kuva: Lehtikuva / AFP Fadel Senna