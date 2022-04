Ihmiset varustautuvat päästä varpaisiin, armeijatavaran kauppa käy ja omavaraisuus on noussut arvoonsa – näin Suomi varautuu kriisiaikaan

Varustelekan kehitysjohtaja Sampo Soinio laskee, että liikevaihto on kasvanut Suomen osalta 80 prosenttia.

– Paljon on kasvua ja isoja kuitteja, kun ihmiset varustautuvat päästä varpaisiin.

Soinion mukaan armeijavarusteiden lisäksi myös retkeilyvarusteiden kauppa käy. Eteisen nurkkaan voi pakata valmiiksi repun, jossa on kuivamuonaa ja vettä. Varusterepun voi kriisitilanteessa napata mukaan ja lähteä mökille. Myös retkivarusteita menee: makuupusseja, kiristyssiteitä ja ensiapupakkauksia.

– Näillä voi sitoa vähän pahempiakin haavoja kuin ne, jotka on tehty keittiöveitsellä, Soinio sanoo.

Kalasta vain 20 prosenttia tulee Suomesta

Moni suomalainen on ryhtynyt myös keräämään kaappeihin kotivaraa: vettä, säilykkeitä, ja kuivamuonaa. Esimerkiksi näiltä sivuilla (siirryt toiseen palveluun) näet, mitä kaikkea ruokakaappiin kannattaa varata, jos aikoo selvitä 72 tuntia.

Suurempi huolenaihe on suomalaisten maatilojen määrän vähentyminen. Tilojen määrä vähenee tuhannen tilan vuosivauhtia. Vielä vuonna 2010 Suomessa oli lähes 60 000 maatilaa. Viime vuonna tiloja oli alle 45 0000. (siirryt toiseen palveluun)

– Tahti on vain kiihtynyt viimeisen vuoden aikana, kun polttoaineen, rehun ja lannoitteiden hinta on noussut, Kaila sanoo.

Hallitus on jo päättänyt tukea kotimaista ruoan tuotantoa 300 miljoonan euron tukipaketilla.

Jos suomalaisten pitäisi elää oman maan antimilla, se tarkoittaisi palaamista kymmeniä vuosia ajassa taaksepäin. Ruokavalio koostuisi viljasta lihasta, juureksista ja sesonkituotteista. Kailan mukaan parantamisen varaa on. Suomessa syödystä kalasta vain 20 prosenttia saadaan Suomesta.

– Se on erikoista tuhansien järvien maassa.

Suomalaisten valtti on maan pieni koko ja kanslaisten kyky toimia yhdessä, sanoo Turvallisuuskomitean yleissihteeri Christian Perheentupa.

Omavaraisuus noussut arvoonsa

Ilmapiiri Suomessa on muuttunut nopeasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hallitus julkaisi viime viikon keskiviikkona ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon , jossa käydään läpi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia.

Varautumissuunnitelmia on tehty aina, mutta nyt on uusi vaihde päällä. Tämä näkyy turvallisuuskomiteassa. Turvallisuuskomitean tehtävä on avustaa kriisitilanteessa valtioneuvostoa ja ministeriöitä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Sen jäseniä ovat esimerkiksi ministeriöiden kansliapäälliköt.