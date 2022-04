Mariupolin kauheuksia paennut Maksym Shepitko: "Kotona oli pashoja ja kauniita munia" – Suomeen on saapunut lisää pakolaisia pääsiäisenä

– Minut karkotettiin Venäjälle, ja siellä meitä pilkattiin ja kiusattiin. Täällä olo on pelkkää nautintoa, Shepitko sanoo.

Sotaa paenneita ukrainalaisia on saapunut Suomen vastaanottokeskuksiin myös pääsiäisen aikana. Espoossa sijaitsevan Nihtisillan vastaanottokeskuksen vastaava ohjaaja Timo Nyholm kertoo, että väkeä on vastaanotettu tasaiseen tahtiin.

Nyholmin mukaan pääkaupunkiseudun isoissa vastaanottokeskuksissa tilanne on kuitenkin huomattavasti rauhallisempi kuin vielä maaliskuun puolivälissä. Maaliskuussa Espoossa avattua Nihtisillan vastaanottokeskusta pyörittää sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys Luona Oy.

– Aula oli täynnä ihmisiä. Nyt on rauhallisempaa, Nyholm sanoo.

Suojelua on hakenut Suomesta tähän mennessä noin 15 000 Ukrainan kansalaista, joista yli kahdellekymmenelle prosentille on ehditty leimata tilapäiseen suojeluun perustuva oleskelulupapäätös.

Todellisuudessa Ukrainasta saapuneita pakolaisia on maassa selvästi tätä enemmän, mahdollisesti ainakin kaksikymmentä tuhatta.

Maahanmuuttovirasto on arvioinut, että Suomeen voi saapua tämän vuoden kuluessa Ukrainasta jopa 40 000–80 000 pakolaista. Jos sota ei lopu nopeasti, voi pakolaisten määrä kasvaa paljon tätä suuremmaksikin.

Pääsiäistä vietetty sukulaisten luona ja vastaanottokeskuksissa

Monet Ukrainasta Suomeen saapuneista pakolaisista ovat ortodokseja tai ovat muutoin halunneet toteuttaa tutuksi tulleita pääsiäisen perinteitään. Ortodokseille pääsiäinen on vuoden tärkein kirkollinen juhla.

Pääsiäispöydässä on tarjolla muun muassa paistettuja juustoja, lihaa ja makkaraa.

– Uskomme, että kristus on ylösnoussut. Tämä on juhlan tärkein sanoma ja siksi juhla on suuri, Vehkaoja sanoo.