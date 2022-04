Mellakat Ruotsissa jatkuivat – roska-astioita roihusi Malmössä pitkin yötä, kaupunkiliikenteen bussiin heitettiin palava esine

Kaupungin bussiliikenteessä on kerrottu olevan viiveitä ja joitakin bussipysäkkejä on poistettu käytöstä. Yksi liikennettä operoivan yhtiön busseista oli sytytetty tuleen heittämällä sisälle palava esine.

Aamulla poliisi kertoi SVT:lle, että tilanne on saatu rauhoitettua yön aikana ja poliisien määrää paikalla on voitu vähentää.

Poliisi siirsi äärioikeistopoliitikon tapahtuman Malmöön

Lauantaina Paludanin oli tarkoitus järjestää tapahtuma Landskronassa, mutta muutamaa tuntia ennen tapahtuman alkua poliisi ilmoitti, että tapahtuma on siirretty Malmön laitamille.

Poliisi kuitenkin painotti, että oikeus osoittaa mieltä ja ilmaista itseään on niin painava, ettei sitä voi noin vain sivuuttaa.

Mellakointia jo monta päivää

– Kyse on erittäin vakavista rikoksista, jotka on suunnattu poliisia ja muuta pelastustoimea vastaan. Monet mellakoiden osanottajat ovat keskittyneet hyökkäämään poliisia ja poliisin kalustoa vastaan. Suhtautuminen työtovereideni ja muiden henkeen on ollut piittaamatonta, Thornberg sanoi.