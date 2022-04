Rehevöityminen ja lämpimät vedet ajavat Etelä-Suomen madetta ahtaalle – saaliit pudonneet reilusti parissa vuosikymmenessä

Eteläisen Suomen järviä on tänä vuonna peittänyt tavanomaista paksumpi jääkerros, mutta vankankin jäätalven on ennen pitkää nöyrryttävä kevään edessä.

Antti Lappalaisen mukaan merellä mateet lisääntyvät esimerkiksi täällä Espoonlahdella. Lahdenpohjukkaan laskee pari jokea, ja pieni virtaus on hyväksi mateen mädille.

Made on viileän veden kala, joka vaatii runsashappista vettä. Se on yöaktiivinen – jopa siihen pisteeseen asti, ettei kala edes kaipaa silmiään. Suomestakin on kalastettu usein täysin sokeita mateita, jotka ovat pärjänneet hyvin, syöneet ja lihoneet.