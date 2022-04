Ruotsin poliisi kuvaa mellakoita "vakaviksi rikoksiksi yhteiskuntaa vastaan" – epäilee mielenosoittajilla olevan yhteyksiä rikollisjärjestöihin

Hänen mukaansa mellakoissa on pyritty nimenomaan vahingoittamaan poliisia ja poliisin kalustoa. Väkivalta on kohdistunut henkeen ja omaisuuteen.

– Epäilemme, että asianosaisilla on yhteyksiä rikollisjärjestöihin.

Hän kehottaa ihmisiä pysymään pois alueilta, joissa on levottomuuksia.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että mellakoissa on loukkaantunut kaikkiaan 26 poliisia ja 20 poliisiautoa on tuhoutunut. Muita loukkaantuneita on 14.