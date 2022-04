Öljyrahat virtaavat yhä EU:sta Venäjälle, mutta kuinka kauan? Uudet "fiksut mekanismit" tuonnin lopettamiseksi valmisteltavana

Venäjä on aiheuttanut sotatoimillaan valtavia tuhoja Ukrainan kaupungeissa ja Venäjän joukkojen jäljiltä on paljastunut siviilien joukkomurhia .

Draghin mukaan Euroopan on löydettävä uusia energialähteitä ja energiantuotannon on oltava monipuolisempaa. Italia pyrkii eroon venäläisestä maakaasusta kasvattamalla kaasun tuontia Algeriasta.

EU-komission johtaja: Pakotteet öljylle seuraavana

Venäläinen raakaöljy pysynyt markkinoilla epäsuosiossa

Vaikka pakotteet ovat antaneet odottaa itseään, Venäjältä tuleva öljy on markkinoilla epäsuosiossa ja sen hinta on pysynyt muita öljylaatuja matalammalla sodan alusta alkaen.

Korkeiden hintojen kompensointi myös ongelmallista

Monessa EU-maassa on jo tehty toimia, joilla on kompensoitu kuluttajille korkeita polttoaineen, kaasun ja sähkön hintoja. Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) haastattelemien taloustieteilijöiden mukaan tässä on toisaalta ongelma, sillä hintojen alentaminen ei auta energian kulutuksen pienentämisessä.