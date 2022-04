Zelenskyi ilmoitti Venäjän suurhyökkäyksen alkaneen Itä-Ukrainassa – aluekuvernööri: "Tämä on helvetti" – kolme keskeistä uutista illalta ja yöltä

Zelenskyi: Venäjän suurhyökkäys Itä-Ukrainasa on alkanut

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti maanantaina, että Venäjän laajamittainen hyökkäys itäisellä Donbasin alueella on alkanut.

– Voimme nyt vahvistaa, että Venäjän joukot ovat aloittaneet taistelun Donbasista, jota ne ovat valmistelleet pitkään. Suuri osa Venäjän armeijasta on nyt omistautunut tälle hyökkäykselle, hän sanoi Telegram-kanavallaan.

– Ei ole väliä paljonko Venäjä tuo sotilaita tänne, me taistelemme. Puolustamme itseämme, Zelenskyi jatkoi.

– Tämä on helvetti. Hyökkäys, josta on puhuttu viikkoja, on alkanut. Taisteluja Rubitshnessa ja Popasnassa ja myös muissa kaupungeissa taistellaan.