Venäjään kohdistetut pakotteet hiljensivät Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan – liikenne on pysäytetty toistaiseksi

Rajanylitysliikenne Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla on pysäytetty tästä päivästä alkaen toistaiseksi.

Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kautta on liikennöinyt puukuljetuksia.

EU:n Venäjälle kohdistamien pakotteiden johdosta liikennöinti rajanylityspaikalla on viime viikon aikana loppunut lähes kokonaan.

Haaveet murskaksi

Parikkalan Syväoro on ollut niin sanottu tilapäinen rajanylityspaikka. Turisteja tai muita matkustajia yli on päässyt erityisluvalla. Rajan yli pääsivät vain suomalaiset ja venäläiset.

"Rationaalinen ratkaisu"

– Rajan yli tullut puutavarasta osa on pakotteiden piirissä ja toisaalta osan yrityksistä yhteistyö Venäjän kanssa on päättynyt muista syistä. Tämä oli aika rationaalinen ratkaisu, Huuskonen toteaa.

Hänen mukaansa Venäjän hyökkäyksen jälkeinen aika on "uutta aikaa" eikä entiseen ole enää paluuta, ainakaan nopeasti.

– Näkemykseni on, että yhteistyö rajanylityspaikan suhteen Venäjän kanssa on haudattu ainakin tältä vuosikymmeneltä. Parikkalassa on aika katsoa elinkeinoelämää uusin silmin, Huuskonen sanoo.