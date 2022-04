Syyttäjä: Murhasta syytetty surmasi Ilpo Härmäläisen ampumalla selkään ja päähän – paketoi ruumiin muoviin ja upotti mereen

Tämän jälkeen mainosmies on syyttäjän mukaan kietonut uhrin neljään muovisäkkiin ja teipannut paketin kiinni. Sen painoksi mies oli sitonut ankkurin. Sitten syytetty on syyttäjän mukaan upottanut paketoidun vainajan mereen.

– Ruumis on säilynyt ihmeellisen hyvin. Se on ollut syvällä ja lämpötila on ollut noin puolitoista astetta. Säilymistä on edesauttanut myös se, että syytetty on paketoinut uhrin. Härmäläisellä oli päällään ne vaatteet, jotka hänellä olivat kun hän kotoaan poistui, syyttäjä lausuu.