Korona vähensi rajusti arkipyöräilyä suurissa kaupungeissa – Tampereella asiaa yritetään muuttaa 700 kaupunkipyörällä

Koronapandemia on vähentänyt reippaasti arkipyöräilyä.

Pyöräliiton kokoamat tiedot paljastavat (siirryt toiseen palveluun) , että pyöräliikenteen määrä on vähentynyt suurissa kaupungeissa vuosina 2016–2021 lähes 15 prosenttia. Valtaosa vähennyksestä sattui viime vuonna, jolloin koronarajoitukset vähensivät ihmisten liikkumista.

Pyöräliiton ensimmäinen valtakunnallinen yhteenveto perustuu kaupunkien automaattisiin pyöräliikennelaskureihin. Aineistossa on mukana yhteensä 48 laskentapistettä Helsingistä, Tampereelta, Oulusta, Jyväskylästä, Lahdesta, Porista ja Vaasasta.

Tampereella on yhteensä 700 kaupunkipyörää. Ne on levitetty vajaalle sadalle asemalle. Pyöriä löytyy nyt myös Hervannasta ja pyöräasemien määrää on lisätty.