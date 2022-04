Krikettimestari saattaa nousta tappioasemasta – Pakistanin syrjäytetty pääministeri Imran Khan aikoo palata valtaan

Khan syyttää Yhdysvaltoja vehkeilystä

Krikettitähti on puolustanut toimiaan pääministerikaudella huippu-urheilijan sitkeydellä. Hän on syyttänyt Yhdysvaltoja puuttumisesta Pakistanin politiikkaan. Todisteita ulkovaltojen sekaantumisesta asiasta ei ole esitetty.

Kotimaan politiikassa "Kapteeni" on onnistunut pitämään vaalilupauksiaan. Maakuntiin on jaettu julkisia varoja. Hänen PTI-puolueellaan on vankka tukijoukko muun muassa Punjabissa, joka on perinteisesti Khanin tärkeimpien haastajien, Pakistanin politiikan vaikuttajasukuihin kuuluvien Muslimiliiton Nawazin ja Shehbaz Sharifin, tukialuetta.