Lääkäreiden puutteelliset reseptit aiheuttavat ongelmia apteekeissa – apteekkari: ”Asiakas ei itsekään aina tiedä, mitä lääkettä meiltä hakee”

– Me olemme vastuussa siitä, että asiakas saa oikeat lääkkeet.

Savolainen on johtanut Itä-Suomen yliopiston apteekkia Kuopiossa jo kymmenkunta vuotta. Hänen mukaansa lisätyötä aiheuttavat lääkärit, jotka kirjoittavat potilaalle lääkereseptin jollekin tietylle ajanjaksolle, esimerkiksi viikoksi.

Suositusten mukaan lääkemääräys pitäisi kirjoittaa pakkausten lukumääränä aina, kun se vain on mahdollista. Jos lääkemääräys on kirjoitettu ajanjaksolle, apteekissa joudutaan lääkärin puolesta laskemaan, mitä se tarkoittaa esimerkiksi vuorokaudessa, ja milloin asiakas voi saada lääkettä lisää.

– Me joudumme käyttämään paljon aikaa siihen, että selvitämme, missä vaiheessa lääkettä voidaan toimittaa.

– Tämä on aika iso ongelma.

Annoskirjaaminen yhtenäistyy

Lääkärin kirjoittamat reseptit tallennetaan keskitettyyn Kanta-palvelujen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Reseptien annostusohje tulee sinne nykyisin pelkkänä tekstinä, mutta nyt siihen on tulossa muutos.

Järjestelmä otetaan käyttöön Reseptikeskuksessa jo tänä keväänä, jolloin tiedot on periaatteessa mahdollista tallentaa uudella tavalla. Virkkusen mukaan ominaisuus on tulossa käyttöön Kelan ylläpitämässä Kelian sovelluksessa ensi syksynä, mutta isoissa potilastietojärjestelmissä todennäköisesti vasta ensi vuonna.

Niin sanotun rakenteisen annostuksen käyttöönotto on kansallisen lääkityslistan ensimmäinen vaihe. Kuvassa apteekin lääkerobotit hakemassa lääkkeitä.

Tavoitteena lääkitystiedot yhteen paikkaan

Kansallisen lääkityslistan tavoitteena on luoda yksi paikka, jossa kansalaisten lääkitystiedot näkyisivät kokonaisuutena.

– Siellä on lista resepteistä, joista osa on edelleen voimassa, osa on vanhentuneita, ja osa kokonaan toimitettuja. Yksiselitteistä näkymää siitä, mitä lääkettä potilaan pitäisi käyttää, ei tällä hetkellä sieltä saa.