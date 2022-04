Venäjä uhittelee naapurissa, mutta silti Suomeen on saapumassa turisteja – matkailukesän odotukset ovat korkealla

Tulevan matkailukesän odotetaan olevan parempi kuin muutamana viimeisenä vuotena: koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat lieventyneet, ihmisillä on tarve matkustaa eikä Ukrainan sota tai Suomen Nato-keskustelun tuoma Venäjän uhittelu juurikaan pelota turisteja.

– Se ei onneksi ole suoranaisesti vaikuttanut ainakaan vielä, mutta epävarmuus on totta kai suurta ja ihmiset pohtivat asioita, Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari sanoo.

Visit Finlandin tekemässä kyselyssä asiakasyrityksilleen vastanneista vajaasta 200 noin kolmannes kertoi, että peruutuksia on tullut jonkin verran. Valtaosa kuitenkin totesi, että varauksia tulee normaaliin tapaan tai hieman hitaammin.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että matkojen peruutuksia on tullut jonkin verran esimerkiksi Yhdysvalloista.

– Jää nähtäväksi, kuinka paljon lopulta Venäjän uhkailu vaikuttaa ulkomaalaisiin turisteihin. Kyselyitä asiasta on tullut runsaasti, mutta peruutuksia ei ole tullut niin paljoa, että voitaisiin puhua massaperuutuksista.

Lisää turisteja halutaan Euroopasta ja USA:sta

Vaikka epävarmuutta on ilmassa, tuleva matkailukesä vaikuttaa lupaavammalla kuin edelliset kesät ovat olleet.

Suomalaisten tekemät varaukset kotimaassa osoittavat, että vaikka moni suuntaa matkansa ulkomaille, myös kotimaan matkailu kiinnostaa. Sitä todennäköisesti lisää tiedossa oleva runsas tapahtumakesä. Ulkomaalaisten osalta turisteja on tulossa entuudestaankin vahvoista matkustusmaista Keski-Euroopasta, kuten Saksasta.

Ison loven Suomen matkailuun tekee venäläisten ja aasialaisten turistien puute. Heidän osuutensa turisteista on ollut suuri, mutta jo koronan aikana matkustaminen idästä väheni.

– Hyppäys ei siis sinänsä ole valtava, mutta matkailu ei tässä tilanteessa elvy niin nopeasti. Lisäksi matkailijoita täytyy nyt hakea Euroopasta, varsinkin Isosta-Britanniasta, ja Yhdysvalloista, sellaisilta markkinoilta joissa on huomattava kilpailu asiakkaista. Jokainen asiakas ulkomailta on vaikeampi saada tänne kuin aikaisemmin, Lappi sanoo.

Visit Finlandin Kristiina Hietasaari on samoilla linjoilla Lapin kanssa: Euroopassa ja Yhdysvalloissa kilpailu turisteista on veristä, eikä Suomen tunnettavuus ole vielä kovin korkea.

– Eurooppaan satsataan, siellä on valtavasti kasvupotentiaalia. Ja on ilahduttavaa, että jo nyt on tullut kasvua USA:n markkinoilta.