Asiantuntijat: Ruotsin väkivaltaisuuksien taustalla poliisivihaa ja ulkopuolisuuden tunnetta

"Viranomaiset eivät odottaneet suoraa hyökkäystä"

Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg kuvasi maanantaina tiedotustilaisuudessa mellakoita "vakaviksi rikoksiksi yhteiskuntaa vastaan", ja että niissä on pyritty nimenomaan vahingoittamaan poliisia ja poliisin kalustoa. Väkivalta on kohdistunut henkeen ja omaisuuteen.

– On aivan selvää, että heti kun poliisi sinne paikalle tuli, väkijoukot keskittyivät juuri poliisien päälle hyökkäämiseen. Siellä oli myös varauduttu: oli ilotulitusraketteja valmiina, kiviä irrotettu, tehty polttopulloja. Poliisiautoja ja poliiseja kohtaan on välittömästi hyökätty. Se on selvä markeeraus mielenosoittajien puolesta, että poliisi on ollut se kohde, Flythström sanoo.