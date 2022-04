Otkes: Tikkakosken lentoturman tutkinta kestää kuukausia – itserakennetuilla koneilla yhtä tiukka valvonta kuin tyyppihyväksytyillä

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) jatkaa sunnuntaina Jyväskylän Tikkakoskella tapahtuneen pienkoneturman tutkintaa. Otkes ei ota tässä vaiheessa kantaa esimerkiksi siihen missä vaiheessa lentoa onnettomuus on tapahtunut.

Otkesin ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Janne Kotiranta arvioi, että turman syiden selvittäminen kestää kuukausia. Paikkatutkinta on jo aloitettu.

– Koneen hylyn ympäristössä selvitetään mitä on mahdollisesti käynyt, miten kone on paikkaan asemoitunut, iskeytynyt ja mitkä ovat osumajäljet. Selvitellään, onko moottori esimerkiksi ollut käynnissä iskeymähetkellä ja missä kulmassa kone on paikkaan päätynyt, kuvailee Kotiranta paikkatutkintaa.