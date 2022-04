Sota toi huolta ja surua Suomeenkin: Alina Juopperin äiti ja isä jäivät sodan keskelle, Marina Sarajärven vanhemmat riitautuivat Venäjällä

Tänään tulee kuluneeksi kaksi kuukautta Venäjän hyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan. Meri-Lapissa asuville ukrainalaistaustaiselle Alina Juopperille ja venäläistaustaiselle Marina Sarajärvelle sota on tuonut järkytystä, piinaavaa huolta läheisistä, perheen sisäisiä riitoja ja jopa vihapuhetta.

Yli neljä vuotta Kemissä asunut Alina Juopperi itki, valvoi ja lopulta masentui, kun sota alkoi.

– En tiennyt, miten auttaa Ukrainassa olevia ihmisiä. Sota on pelottava asia vieläkin, mutta kun asiasta kuulee joka päivä, siitä on tullut ikään kuin normaalia. Enää ei ole sellaista ahdistusta kuin sodan alkupäivinä, hän kertoo.

Lapissa 17 vuotta asunut Marina Sarajärvi on seurannut sotaa järkyttyneenä. Sarajärvellä on Ukrainan puolella edelleen paljon tuttuja, joihin hän on tutustunut maan ollessa vielä osa Neuvostoliittoa.

– Se on hirveä tilanne. Ihmiset kuolevat molemmin puolin.

Parempi kuolla kotona kuin elää Venäjän lipun alla

Alina Juopperin vanhemmat ovat yhä sodan keskellä. Äiti tosin pääsi pakenemaan kaupungista rauhallisempaan paikkaan, ja isä työskentelee armeijan apuna.

– Kaupungissa ei ollut niin turvallista, koska venäläinen armeija oli lähellä, kolmen kilometrin matkan päässä. Isäni puolestaan tankkaa armeijan ambulansseja ja autoja, Juopperi kertoo.

Molemmat vanhemmat ovat halunneet pysyä Ukrainassa, vaikka äidillä olisi mahdollisuus paeta maasta.

– Isäni kertoo, että kukaan ei halua elää Venäjän lipun alla. Silloin olisi parempi kuolla kuin elää.

Myös huoli muista läheisistä on ollut kova. Osa Juopperin serkuista on jo päässyt turvaan. Hänen serkkunsa pääsi pienen lapsensa kanssa Ouluun. Osa kavereista on mennyt Saksaan.

– Mutta siellä on nyt liian paljon pakolaisia ja sieltä ei saa turvapaikkaa, Juopperi sanoo.

Sodan jatkuessa Juopperi on pyrkinyt auttamaan Ukrainaan jääneitä ihmisiä. Hän on lähettänyt miehensä kanssa Ukrainaan tavaroita, lämpimiä vaatteita, tyynyjä ja peittoja. Lisäksi he ovat lähettäneet rahaa ja ruokaa lemmikeille.

Ukrainan tapahtumat näyttäytyvät varsin eri tavalla venäläisessä ja länsimaisessa tiedotusvälineessä, ja sen Suomessa asuvat venäläiset ja ukrainalaiset ovat saaneet huomata itse. Kuvassa Mariupolin kaupungin tuhoa kuvattuna viikko sitten. Kuva: Alexander Ermochenko / Reuters

"Ensin he riitelivät asiasta, mutta päättivät sitten, että perheessä ei saa riidellä politiikan takia." Marina Sarajärvi

Venäläisille vanhemmille omat televisiot

Marina Sarajärven vanhemmat asuvat Venäjällä. Hän on saanut huomata, kuinka paljon ristiriitoja tilanne herättää jopa omien vanhempien välillä.

– Äiti on Venäjän puolella ja isä uskoo Ukrainan uutisiin. Ensin he riitelivät asiasta, mutta päättivät sitten, että perheessä ei saa riidellä politiikan takia. Nyt heillä on omat televisiot ja he katsovat eri ohjelmia.

Tarkemmin Marina Sarajärvi ei halua isän mielipiteistä kertoa.

– Venäjällä on uusi laki, jonka mukaan mielipiteiden takia voi joutua vankilaan.

Venäjä kiristi maaliskuussa otettaan tiedonvälityksestä. Uusi laki kieltää jakamasta valheellista tietoa siitä, mitä Venäjän hallintoelimet tekevät ulkomailla. Rangaistuksena voi olla jopa 15 vuoden vankeustuomio.

Äiti katsoo Venäjän televisiota ja seuraa maan sosiaalista media.

– Hän sanoo, että Venäjän pitää pelastaa tavallisia ukrainalaisia natsismilta ja fasismilta. Moni venäläinen ajattelee näin, Sarajärvi kertoo.

Vihapuhetta ja välit poikki

Alina Juopperi on puhunut Ukrainan tilanteesta sosiaalisessa mediassa, ja hän on saanut myös vihaa osakseen: syyttelyä valehtelusta ja jopa uhkailua.

– Esimerkiksi yksi venäläinen kaverini kirjoitti minulle ja muistutti, että hän tietää missä asun. Hän kertoi, että kun menen kotiin, niin minun tulee aina katsoa selkäni taakse, Juopperi kertoo.

Hänellä on myös venäläisiä kavereita, jotka aidosti ymmärtävät hänen huolensa ja surunsa.

Marina Sarajärvi kertoo olevansa aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja näyttäneensä avoimesti mielipiteensä tilanteesta.

– Minusta sota pitäisi lopettaa. Mitä nopeammin niin sen parempi.

Osa hänen tutuistaan ymmärtää, millainen tilanne oikeasti on, mutta he pelkäävät sanoa sitä. Osa venäläisistä tutuista taas ei ole hyväksynyt Sarajärven suhtautumista.

– Jotkut ovat poistaneet minut kavereistaan somekanavissa. Suurin osa heistä on iäkkäitä naisia, joilla on heikko suomen kieli, eivätkä he lue Suomen uutisia, vaan he katsovat kotona Venäjän tv-kanavia. Olen kuullut sanonnan, että jääkaappi on Suomessa, televisio Venäjällä ja aivot pihalla, kertoo Sarajärvi.

Sarajärvi ei ole kokenut vihapuhetta suomalaisilta. Ennemminkin hän on kokenut myötätuntoa.

– Eräs suomalainen tuttuni oli huolissaan siitä, olenko saanut vihapuheita, koska olen venäläinen. Sanoin, että minun mielestäni Suomessa on paljon järkeviä ihmisiä, jotka ymmärtävät, että sota ei ole meidän tavallisten ihmisten vika.

