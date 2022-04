Hoitajalakon suojelutyöstä edelleen leveä riita Varsinais-Suomessa – työnantajapuoli: aivoverenvuotopotilaita joudutaan mahdollisesti lähettämään Ruotsiin hoitoon

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan tilanne on katastrofaalinen. Pietilän mukaan keskiviikkona annettuihin suojelutyötä tekevien työntekijöiden määrään ei ole tulossa lisäyksiä. Sairaanhoitopiiri kertoo pyytäneensä Tehy ry:ltä suojelutyöhön noin tuhatta työntekijää.

– Tehy ry on antamassa meille 94 suojelutyötä tekevää hoitajaa, eli alle neljäsosa siitä määrästä, joka meillä vielä aikaisemmin on ollut käytössä, Pietilä sanoo. Aikaisemmin suojelutyötä on tehnyt VSSHP:ssa noin 400–500 työntekijää.