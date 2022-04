TAYS: Tehyn ja Superin lakko lamaannuttamassa myös päivystyksen ja kiireellisen hoidon – tehohoitoa ja synnytyksiä ei voitaisi turvata

TAYSin mukaan syynä on se, että ammattiliiton keskuslakkotoimikunta ei ole antanut paikallisille edustajille valtuuksia neuvotella suojelutyöstä ennen keskiviikkoa klo 10. Hoitajalakko alkaa aamulla kello 6, jos sopua ei synny,

TAYS kertoo tiedotteessaan, että tämän hetken tieto huomisen päivän suojelutyömäärästä on järkyttänyt hoidosta vastaavan johdon. Suojelutyöhön on luvattu kuudesosa siitä henkilöstömäärästä, jonka työnantaja on arvioitunut tarvittavan turvaamaan potilaiden hengen ja turvallisuuden.