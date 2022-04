Hampurilaisia, kotiinkuljetuksia, iloisia ihmisiä – some on pullollaan pikaruokamainoksia ja sen vaikutus nuoriin herättää laajasti huolta

Sipsiä, karkkia ja pikaruokaa. Iloisia ihmisiä ja huumorilla höystettyä kerrontaa. Muun muassa tällainen markkinointikuvasto on nykyään hyvin yleistä nuorten sosiaalisen median alustoilla.

Yksittäinen herkku ei tee kenellekään pahaa, mutta täysin harmittomia iloiset mainokset eivät silti ole. Epäterveellisen ruoan markkinoinnilla on todettu voivan olla merkittävä vaikutus nuoren ravitsemukseen ja elintapojen muodostumiseen.

Viime vuosina esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO, YK ja Unicef ovat vaatineet eri valtioilta toimia alaikäisten suojelemiseksi ja pyytäneet kiristämään epäterveellisen ruoan markkinoinnin lainsäädäntöä.

Suomessakin sääntelyssä on vielä paljon petrattavaa. Tuore Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Suomen ympäristökeskuksen toteuttama EPELI-tutkimushanke toteaa, että 13–17-vuotiaat nuoret jäävät liian alttiiksi mainonnan negatiivisille vaikutuksille. Tämä ikäluokka on suojattomassa asemassa, kun taas pienempiin lapsiin kohdistettua elintarvikemainontaa säännellään jo melko hyvin.

Taustalla yhteiskunnallinen muutos

Voimassa on viime vuosina ollut kuluttaja-asiamiehen laatima linjaus epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnista alaikäisille, mutta käytännössä yritykset eivät ole saaneet sanktioita linjauksen noudattamatta jättämisestä. Närväsen mukaan linjaus on ollut myös epäselvä, mikä on johtanut valvonnan puutteellisuuteen.