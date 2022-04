Ilkka Kanerva oli poikkeuksellinen poliitikko, sanoo tutkija Markku Jokisipilä – vastaava parlamentaarikon ura on Suomessa epätodennäköinen

Kanerva on ainoa suomalainen poliitikko, joka on valittu eduskuntaan 12 peräkkäisissä vaaleissa. Nykypäivän poliitikot harvoin tekevät elämänmittaista uraa.

Torstaina menehtynyt kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ilkka Kanerva teki poikkeuksellisen uran. Vastaavaan yltää tulevaisuudessa harva, arvioi Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Kanerva valittiin eduskuntaan 12 peräkkäisissä vaaleissa.

– Se on aivan poikkeuksellinen juttu. Sellaisia ihmisiä on, jotka ovat olleet ehdolla 12 vaaleissa, mutta kukaan muu heistä ei ole tullut valituksi, Jokisipilä sanoo.

Ensimmäistä kertaa Kanerva valittiin eduskuntaan vuonna 1975. Jo sitä ennen hän oli aktivoitunut politiikassa – puhutaan siis yli puolen vuosisadan mittaisesta poliittisesta urasta.

Markku Jokisipilä kuvailee Kanervan poliittista alkutaivalta tyypilliseksi suurten ikäluokkien edustajalle. Kanerva lähti mukaan Teiniliiton eli Suomen oppikoulujen oppilaiden valtakunnallisen etujärjestön toimintaan.

– Se oli tuolle sukupolvelle politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen korkeakoulu. Siinä mielessä askelmerkit olivat tyypillisiä, mutta se, mihin ura jälkeenpäin nousi, on poikkeuksellista.

Kaksi mahdollista haastajaa

Ilkka Kanerva oli kansanedustajapäivissä laskettuna pisimpään eduskunnassa. Nykyisessä eduskunnassa on kaksi edustajaa, joilla on lähitulevaisuudessa mahdollisuus päästä yhtä pitkään uraan.

Toinen heistä on Kanervan ryhmätoveri Ben Zyskowicz.

– Jos hän asettuu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa, hänen on mahdollista ohittaa Kanerva 2020-luvun loppupuolella, Jokisipilä sanoo.

Seuraava mahdollinen on Erkki Tuomioja (sd.). Jokisipilän mukaan hänen pitäisi istua kaksi kautta, jotta hän pystyisi saavuttamaan Kanervan lukemat.

Tuomiojasta seuraavilla on vasta alle 25 valtiopäivävuotta kasassa.

– Kyllä vuosikymmeniä menee todennäköisesti siihen, että kenelläkään on edes mahdollisuutta päästä Kanervan lukemaan. Itse pidän epätodennäköisenä, että tällaista parlamentaarikon uraa, jonka Ilkka Kanerva teki, näkisimme enää Suomessa.

Ilkka Kanerva halasi, kätteli, taputti olalle ja lähestyi muutenkin ihmisiä välittömän lämpimästi. Varsinkin Turussa ja Varsinais-Suomessa hänellä oli paljon tuttuja. Kuva on otettu Porin Suomi-Areenassa 2019. Kuva: Johanna Manu / Yle

Ilkka Kanerva oli poikkeuksellinen poliitikko myös siinä mielessä, että hänellä oli hyvin vahva henkilökohtainen kannattajapohja Varsinais-Suomessa. Oli monta tuhatta ihmistä, jotka hän tunsi henkilökohtaisesti ja joiden tukeen hän saattoi aina luottaa, vaikka puoluekannatus miten heilahteli.

Kanerva valittiin lähes puoli vuosisataa sitten myös Turun kaupunginvaltuustoon, eikä hän koskaan luopunut paikastaan. Hän oli vuosikymmen toisensa perään erittäin näkyvä toimija sekä valtakunnan politiikassa että Turussa ja Varsinais-Suomessa.

– Jos oli maanantai ja käväisi Turun kauppatorilla, oli iso todennäköisyys törmätä Ilkka Kanervaan, Markku Jokisipilä toteaa.

Politiikka on monelle enää yksi elämänvaihe

Miksi Markku Jokisipilä sitten arvioi, ettei vastaavaa poliittista uraa tule välttämättä toista?

Hänen mukaansa politiikka on luonteeltaan muuttunut. Elämänmittainen poliitikon ura oli tyypillisempää muutama vuosikymmen sitten, mutta nyt se on muuttunut enemmän elämänvaiheeksi muiden joukossa.

Politiikan huipulle on noussut poliitikkoja, kuten pääministereinä toimineet Alexander Stubb (kok.) ja Jyrki Katainen (kok.), jotka siirtyivät pääministeriyden jälkeen pois politiikasta.

– Tuntuu, että nykyään tyypillinen poliitikon ura on sellainen, että noustaan niin nopeasti huipulle kuin mahdollista, tehdään yksi tai kaksi kautta merkittävissä tehtävissä valtioneuvostossa ja sen jälkeen etsitään muita haasteita, Jokisipilä arvioi.

Syitä on monia. Jokisipilä arvelee, että nykyään halutaan usein tehdä ikään kuin monta uraa elämän aikana. Myös perhe-elämälle saatetaan antaa suurempi rooli.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi, että poliitikkojen urat eivät nykypäivänä muodostu yhtä pitkiksi kuin ennen. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Nykyään kansanedustajan työ on myös rikkonaista. Matkustelua on enemmän, ja kalenteri on aina täynnä.

Jokisipilän mukaan Kanerva on hyvä esimerkki siitä, että hän täytti kalenterinsa kesälomallakin – jos ei muuten, niin kävi tapaamassa äänestäjiään.

Lisäksi politiikka on muuttunut kuluttavammaksi. Mitä korkeampaan asemaan nousee, sitä rajumpaa kriittinen keskustelu ympärillä on. Jokisipilä nostaa esimerkiksi pääministerin tehtävän, josta tunnutaan olevan sitä mieltä, että tehtävässä on mahdoton onnistua.

– Melkein kaikista tämän vuosituhannen pääministereistä on jossain vaiheessa puhuttu, ovatko he vuosituhannen tai peräti koko Suomen historian huonoimpia pääministereitä. Sanna Marinin osalta tätä keskustelua ei vielä ole aloitettu, mutta hänellä on ehkä ollut koronavirus suojanaan.

Jokisipilä uskoo, että monet saattavat nykypäivänä saada tarpeekseen pyörityksestä ja kohtuuttomastakin kriittisestä keskustelusta, jota poliitikkojen ympärillä käydään. Kanervallakin oli oma kriisinsä, kun hän joutui luopumaan ulkoministerin pestistään. Se ei kuitenkaan saanut häntä jättämään poliittista uraa, vaikka moni muu olisi voinut tehdä niin.

– Kanerva oli terrierimäinen taistelija. Hän teki näyttävän paluun ulko- ja turvallisuuspolitiikan eturiviin vanhempana valtiomiehenä ja kohu painui historiaan, Jokisipilä sanoo.

Ensimmäisen kauden kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva juttusilla kokoomuksen Markku Salosen kanssa eduskunnassa 1. lokakuuta 1975. Kuva: Timo Hämäläinen / Lehtikuva

Muutoksen aallonharjalla

Ilkka Kanerva piti ensimmäisen puheenvuoronsa eduskunnassa pian sen jälkeen, kun hän tuli valituksi. Se käsitteli hyviä ja luottamuksellisia idän-suhteita.

Tutkija Markku Jokisipilä kertoo, että Kanerva arvosteli tuolloin puoluetoveriaan Tuure Junnilaa ja totesi, etteivät Junnilan ulostulot asiassa edustaneet puolueen yleistä linjaa.

Kanervan viimeiseksi esiintymiseksi puolestaan jäi 7. joulukuuta puolustusselonteon yhteydessä käyty keskustelu, jossa hän puhui Suomen ja Naton yhteistyön tiivistämisen tärkeydestä. Kanervan mukaan Suomen olisi hyvä olla niin lähellä Natoa kuin mahdollista, koska Nato-option ylläpitäminen oli siinä hetkessä paras tae Venäjän potentiaalista uhkaa vastaan.

Uhka realisoitui pari kuukautta myöhemmin.

Markku Jokisipilän mukaan Kanervan ensimmäinen ja viimeinen esiintyminen eduskunnassa osoittaa sen, että hän oli joustava poliitikko.

– Urho Kekkonen taisi aikanaan sanoa, että poliitikolla pitää olla oikeus muuttaa käsityksiään, kun ympäröivä maailma muuttuu. Kun tekee puolen vuosisadan uran, maailma ehtii aika paljon muuttua. Ike oli kärryillä ja muutoksen aallonharjalla. Hän osasi nähdä, mihin asiat ovat menossa.

