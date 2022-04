Australia sai ensimmäisten eurooppalaistensa rikossaalista lainaan Englannista – Cookin retkikunta kävi varkaissa heti rantauduttuaan

"Cook löysi Australian huhtikuun 29. päivänä vuonna 1770." Niin historiankirjoissa on lukenut, kun on tarkoitettu, että Australian itärannikon kartoittamiseen ryhtynyt brittiläinen meriupseeri James Cook astui eurooppalaisille vieraan maanosan kamaralle ensi kertaa.

Tosiasiassa Australia oli löydetty jo kymmeniätuhansia vuosia aikaisemmin. Löytäjien jälkeläiset katsoivat rannalta, kun Cookin alus Endeavour ilmestyi Kamaynlahden taivaanrantaan. He pitivät aluksen purjeita pilvinä.

Alueen asukkaat kuuluivat dharawalien kansan gweagalien heimoon. Heillä oli myytti, jonka mukaan matalalla seilaavat pilvet ennustivat henkien paluuta. Kun alus tuli lähemmäksi ja gweagalit näkivät eurooppalaisen miehistön vaalean ihon, he päättelivät tulijat kuolleiden sieluiksi.

"Keihäiden ottaminen oli paikallaan"

James Cook antoi Australian kaakkoiskulmalle englantilaiseksi nimeksi New South Wales, Uusi Etelä-Wales, ja Kamaysta tehtiin Botany Bay, "kasvitieteen lahti", koska retkikunnan luonnontieteilijä Joseph Banks keräsi sieltä monia näytteitä eksoottisista kasveista.

Maihinnousupäivänä tapahtui myös varkaus, jonka saalista on saatu nyt yli 250 vuoden päästä näytteille kotiseudulleen.

"Kun tutkimme niitä, päättelimme niillä keihästetyn kalaa, tai niin me ajattelimme siksi, että haarain väliin oli jäänyt merilevää."

Kuva: New South Walesin osavaltiomuseo & Lontoon luonnonhistoriallinen museo; kuvankäsittely Yle

Joseph Banksin uutterasti pitämä matkapäiväkirja ja yksi hänen keräämistään yli tuhannesta kasvinäytteestä, Banksia serrata. Puu- ja pensassuku Banksia on nimetty hänen mukaansa.

Keihäät päätyivät Englantiin, mutta vain neljä Cambridgen yliopistolle lahjoitettua on säästynyt tähän päivään.

Keihäät vastikään jatkolainaan saanut Sydneyn yliopiston museo (siirryt toiseen palveluun) puolestaan sijaitsee lähellä seutua, jossa nuo työaseet aikoinaan tehtiin. Takaisin Englantiin ne on määrä viedä heinäkuussa.

Gweagalit kalastavat edelleen vastaavanlaisilla keihäillä kuin esivanhempansa ennen eurooppalaisten tuloa. Näyttelyssä vanhojen rinnalla on 37 uutta.

Yhteismäärä, 40, on tarkoitettu kumarrukseksi alkuperäiselle määrälle. Museon mukaan näyttelyllä halutaan sekä antaa aboriginaaliyhteisölle tilaisuus solmia side menneisyyteensä että kannustaa keskusteluun kulttuuristen käytänteiden merkityksestä myös laajemmin.

Jackson Pulver on epidemiologian professori. Hän kuuluu äitinsä puolelta Australian alkuperäisväestöön.

– Vieri vieressä vanhat ja uudet keihäät todistavat, että perinne elää ja voi hyvin, sanoo puolestaan La Perousen aboriginaalien maaneuvostoa johtava Noeleen Timbery The Sydney Morning Herald (siirryt toiseen palveluun) -lehden haastattelussa. La Perouse on Sydneyn esikaupunki.

MAA:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaikkiin museoihin on päätynyt esineitä tavoilla, joita ei nykyisin pidettäisi laillisina tai sopivina. MAA sanoo harkitsevansa esineiden palauttamista tapauskohtaisesti.

Cambridgen yliopiston arkeologinen ja antropologinen museo MAA on yksi brittimuseoista, joihin kerättiin siirtomaavallan aikana suuri määrä muiden maiden ja kansojen esineistöä.

Rodney Kelly liikuttui nähdessään Cambridgessa MAA-museossa esi-isälleen kuuluneen kilven. Endeavourin miehistön jäsen ampui Kellyn isoisoisoisoisoisää jalkaan Kamaynlahden rannalla huhtikuussa 1770. Kelly on pyytänyt MAA:ta luovuttamaan kilven ja keihäät Australiaan alkuperäisasutusta esittelevään museoon.

Maailmassa tuskin on museota, joka voi olettaa, että se saa pitää muiden kulttuurien esineet ikuisesti ominaan ilman suostumusta, kommentoi Lisa Jackson Pulver kädenvääntöä gweagalkeihäiden oikeudenmukaisesta paikasta.

Viime vuosina kulttuurinen ilmapiiri on muuttunut niin, että yhä usempi museo on luvannut palauttaa kokoelmiensa esineitä. Monia on jo luovutettukin kotimaihinsa, mutta kovia kiistojakin käydään.