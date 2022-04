THL:n Mika Salminen sohaisi herhiläispesään kritisoidessaan työterveyshuoltoa – EK:n johtaja Ilkka Oksala: "Salminen on väärässä"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sohaisi eilen toden teolla mehiläispesään. Salminen totesi Ylen Korona-ajan tilinpäätös -dokumentissa , että nykyinen työterveysjärjestelmä on “hyvin typerä järjestelmä”, joka pitäisi “rakentaa kokonaan uudestaan”.

Työterveydestä on tullut Salmisen mukaan työssäkäyvien oma perusterveydenhuoltojärjestelmä, joka toimii rinnakkain julkisen perusterveydenhuollon kanssa suurelta osin yksityisten lääkäriasemien kautta. Perusterveydenhuollon pitäisi kuitenkin olla Salmisen mukaan kaikille samanlainen, oli töissä tai ei.

Työntekijöiden etuja ajavissa liitoissa ollaan tässä asiassa täysin samoilla linjoilla. Työterveyshuolto on työelämän osapuolten mielestä erittäin hyvin toimiva järjestelmä, toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Vakuutukset tulisivat työterveyden tilalle

"Miksi työnantajat rahoittaisivat tehotonta?"

Yksityisiä sosiaali- ja terveysalan yrityksiä edustavan Hyvinvointiala HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kausen mukaan ongelma ei ole tehoton työterveyshuolto – vaan tehoton ja aliresursoitu julkinen perusterveydenhuolto. Kausen mukaan sairaanhoidon suoritteiden määrän ja siihen käytetyn rahasumman perusteella työterveyshuolto on varsin tehokasta verrattuna julkiseen terveydenhuoltoon.

– Näin on myös, vaikka huomioitaisiin se, että työterveyshuollon asiakkaat ovat keskimäärin parempikuntoisia kuin julkisen sektorin asiakkaat, Kause toteaa tiedotteessa.

Myös Työterveyslaitos asettuu puolustamaan työterveyshuoltoa. Tiedotteessa korostetaan, että työterveyshuollolla on erityisosaamista työkyvyn tukemisessa. Kyse on ennaltaehkäisevästä työstä, joka tulisi Työterveyslaitoksen mukaan järjestää työpaikan tarpeiden pohjalta – ja vain työterveyshuollolla on suora yhteys työpaikoille.