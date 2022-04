Lappeenranta vetäisi uuden kortin hihasta Kaakkois-Suomen lääkärikopteripäätöksen kumoamiseksi – vaatii nyt sijoittamista Etelä-Karjalaan Ukrainan tilanteen vuoksi

Syynä on, että kaupungin mukaan asiassa ei ole huomioitu riittävällä tavalla eduskunnan oikeusasiamiehen asiassa aiemmin tekemää ratkaisua yhdenvertaisuusnäkökulmineen, Etelä-Karjalan keskussairaalan asemaa laajan päivystyksen sairaalana eikä olennaisesti muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta.

Vuosia jatkunut kopterikeskustelu ei kuitenkaan päättynyt siihen. Ennen Lappeenrannan kaupunginhallituksen kantelupäätöstä on kerrottu myös kansanedustajien tekemistä kirjallisista kysymyksistä .

Muuttunut geopoliittinen tilanne

Lappeenrannan kaupunki perustee kantelua muun muassa muuttuneella geopoliittisella tilanteella. Kaupungin näkemyksen mukaan turvallisuustilanne on heikentynyt olennaisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vaikka Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa, muun muassa Puolustusvoimat on nostanut turvallisuustasoaan. Utin jääkärirykmenttiin on keskitetty maavoimien erikoisjoukkotoiminta ja puolustusvoimien helikopteritoiminta.