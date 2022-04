Joka kolmas yritys tarvitsee jatkajan, mutta heitä on vaikea löytää – sattuma toi eläinkaupan Janette Salmisen syliin

Eläintarvikeliikkeen omistaja Janette Salminen käy läpi koirien kaulapantoja. Tuttu pariskunta on tullut etsimään koiralleen uutta pantaa entisen tilalle.

Salmisella on ollut eläintarvikeliike Haminassa 3,5 vuotta. Hän suoritti eläintenhoitajan opintoja, kun tuttu eläintarvikeliikkeen omistaja pyysi Salmista jatkajakseen. Ennen yrittäjyyttä Salminen ehti työskennellä pitkään kaupan alalla.

– Olin aina ajatellut, että yrittäjyydessä on jotain kiehtovaa. Eläinkauppiaana pääsen yhdistämään kaupan juttua ja eläimet.

Janette Salminen on ollut tyytyväinen siihen, että lähti yrittäjäksi.

Kymen yrittäjien aluejohtajan Kari Jääskeläisen mukaan olemassa olevan yrityksen ostaminen on varma keino päästä kiinni yrittäjyyteen. Ostamalla yrityksen saa sen liiketoiminnan, asiakkaat ja työntekijät.

Yritys kannattaa laittaa myyntikuntoon

Noin kolmannes pienistä ja keskisuurista yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta lähivuosien aikana. Määrä vaihtelee maakunnittain. Yrittäjillä on kuitenkin vaikeuksia löytää toiminnalleen jatkajaa.

Jenny Aho on töissä Janette Salmisen eläintarvikeliikkeessä.

– Jokainen, joka myy asuntoa, siivoaa nurkkia ja komeroita tarkemmin ja panee maalia ja tapettia, vaihtaa myös ehkä puhtaammat matot lattialle. Näin ostajan kiinnostus herää paremmin ja hän on ehkä valmis maksamaan enemmän, sanoo Etelä-Karjalan yrittäjien projektipäällikkö Pekka Lankinen .

Uuden yrityksen perustaminen on Suomessa suositumpaa kuin yrityksen ostaminen. Myös Janette Salminen päätyi lopulta perustamaan kokonaan uuden eläintarvikeliikkeen. Hän kuitenkin osti varastoa ja kalustoa aiemmalta yrittäjältä.

– Minulla on kuitenkin pikkuisen erilainen liiketoimintasuunnitelma. Tässä on myös hierontaa ja trimmausta. Kun muutimme liikkeen tähän parin korttelin päähän, halusin, että se on minun omani, Salminen kertoo.