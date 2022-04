Rytkönen painottaa, että Tehyllä ja Superilla on täysi valmius neuvotella. Rytkönen kuvailee, että he olisivat olleet valmiit neuvottelemaan myös pääsiäisenä, KT ei.

– Hoitajapula on nyt kerta kaikkiaan ratkaistava. Se ratkeaa vain ja ainoastaan palkkausta ja työoloja parantamalla. Emme ole vain hoitajien asialla, vaan koko Suomen asialla, Rytkönen painottaa.

Rytkönen huomauttaa, että moni hoitaja on valmis irtisanoutumaan ja poistamaan ammattioikeutensa Valviran rekisteristä.

– Tämä on hirveän surullinen tilanne, että suomalaiset päättäjät ja työnantaja ovat halunneet ajaa hoitajat tällaiseen tilanteeseen. Itse asiassa he ovat ajaneet hoitajat jyrkänteeltä alas ja unohtaneet heidät sinne, Rytkönen sanoo.

– Hoitajapula ei tule ikinä ratkeamaan pakkotyöllä tai sillä uhkaamalla, se ratkeaa vain sopimalla ja rahalla. Pallo on nyt ihan täysin Suomen valtiovallalla ja työnantajilla, Rytkönen huomauttaa.

"Kyse siitä, kuka pääsee töihin, kuka hoitaa kotona olevia"

– Tässä on kyse siitä, miten maan hallitus reagoi. Kysymys on siitä, kuka viiden vuoden kuluttua hoitaa. Kysymys on siitä, kuka pääsee töihin ja kuka hoitaa henkilöitä, jotka eivät yksin pärjää kotona, Paavola viittaa vanhoihin, sairaisiin, vammaisiin ja pieniin lapsiin.