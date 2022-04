Nuoria kuolee Suomen liikenteessä enemmän kuin muissa maissa – poliisi lisää valvontaa viikonloppuöihin

Suomessa tieliikenteessä loukkaantuneista nuoria on noin kolmannes, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 11 prosenttia. 15–24-vuotiaiden kuljettajien loukkaantumisen tai kuoleman riski liikenteessä on yli kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna.