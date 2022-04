Väkilannoitteiden käyttö on ollut liian helppoa ja halpaa, sanoo viljelijä – tutkijan mukaan Suomi voisi olla omavarainen lannoitteiden suhteen

Maatalousalan ahdinko on syventynyt pikkuhiljaa jo vuosia, kun tuottajahinnat ovat laahanneet perässä, vaikka yleinen hintataso on noussut. Maanviljelijä Aleksis Kyrön mukaan viime syksynä alkanut tuotantopanosten jyrkkä hintojennousu on ollut monelle viimeinen niitti pitkään jatkuneen kurjistumisen päälle. Ongelmaan ei ole helppoja ratkaisuja, vai onko?