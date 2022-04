Autokaupassa sähköautot viedään lähes käsistä – vähän käytetty sähköauto maksaa jopa enemmän kuin uusi

Rajusti kallistunut polttoaine on sekoittanut autokaupan.

– Jopa puolet Saksasta tuotavista käytetyistä sähköautoista on myyty ennakkoon, vaikka auto ei ole vielä edes Suomessa, sanoo Rinta-Joupin Autoliikkeen ostojohtaja Pietro Jääskeläinen.

– Käytettyjen täyssähköautojen jälleenmyynti nojaa Suomessa vahvasti tuontiautoihin. Suomesta on vaikea saada sähköautoja jälleenmyyntiin.

Uuden sähköauton ostaja joutuu puolestaan varautumaan pitkään toimitusaikaan. Autotaloille on kevään myötä kertynyt ennätyksellinen sähköautojen tilauskanta, mikä ei kuitenkaan näy pitkään aikaan uusien autojen rekisteröinnissä.

Autoliikkeet tuovat Suomeen käytettyjä sähköautoja, jotka soveltuvat myös talviolosuhteisiin. Niissä on esimerkiksi lämpöpumppu, mitä ei välttämättä tarvita Etelä-Euroopassa.

Käytetty sähköauto maksaa jopa enemmän kuin uusi

Niinpä autokauppaan on syntynyt poikkeuksellinen tilanne. Myyntiin tulevasta, noin puolen vuoden ikäisestä ja enintään 10 000 kilometriä ajetusta käytetystä sähköautosta asiakas joutuu maksamaan jopa enemmän kuin uudesta vastaavasta.

– Yksittäisissä tapauksissa näin on käynyt, mutta kaikissa vähän käytetyissä sähköautoissa hyvityshinnat ovat nyt hyviä. Parhaimmassa tapauksessa omansa voi saada pois vielä puoli vuotta käytetystä autosta, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Korkeinta hyvityshintaa maksetaan käytetyistä automalleista, joissa uuden auton toimitusaika on venynyt vuoteen. Keskimäärin uuden sähköauton saa noin puolen vuoden kuluttua tilauksesta, mutta mallikohtaiset erot ovat suuria.

– Joillakin auton vaihtaminen olisi ajankohtaista vuoden kuluttua, mutta he varaavatkin auton nyt, jotta saavat sen haluttuun aikaan, sanoo Pietro Jääskeläinen.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan tammi–maaliskuussa Suomeen tuotiin 1560 käytettyä täyssähköautoa ja yli 3000 ladattavaa hybridiautoa. Koko viime vuonna maahan tuotiin 3 400 käytettyä sähköautoa, ja uutena niitä ensirekisteröitiin noin 10 000. Vuodessa Suomen täyssähköautokanta on lähes kolminkertaistunut.

Jahreswagen-autoja Suomeen loppuvuodesta

– Saksassa on Jahreswagen-perinne, jolloin esimerkiksi autotehtaiden työntekijät saavat uuden leasing-auton käyttöön vuodeksi, ja niitä vapautuu markkinoille syksyllä, sanoo Kallio.

Tuontia vauhdittaa se, että lähes uusien sähköautojen tuonti on muuttunut edullisemmaksi. Huhtikuun alusta autovero on poistunut uudehkoista, enintään puoli vuotta vanhoista sähköautoista, jotka on otettu käyttöön 1.10.2021 jälkeen. Autoveron vapautus koskee myös tuontisähköautoja.