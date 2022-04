Lumimyrsky yllätti New Yorkin – lähes 300 000 ihmistä jäi ilman sähköä osavaltiossa

Lähes 300 000 asukasta oli tiistaina ilman sähköä New Yorkissa, kun voimakas kevätmyrsky pyyhkäisi lumimassallaan osavaltion yli.

New Yorkin osavaltion keski- ja pohjoisosiin oli annettu talvimyrskyvaroituksia lumimyräkän ja voimakkaan tuulen vuoksi, The New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoo.