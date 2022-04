Taloyhtiöt rakentavat nyt kiihtyvään tahtiin latausasemia sähköautoille – avustushakemusten käsittely ruuhkautui

Hakemusten käsittely onkin ruuhkautunut, ja tässä vaiheessa vuotta työn alla on vielä viime vuoden hakemuksia. Avoimia hakemuksia on kaikkiaan yli 600, yli 10 miljoonan euron arvosta.

Raha ei lopu kesken, mutta käsittely kangertaa

ARAn ylitarkastaja Kari Lappalainen ei usko, että kasvuvauhti on tänä vuonna yhtä kova kuin viime vuonna ja raha riittää. Ongelmana on hakemusten ruuhkautuminen.

Ensin on selvitettävä osakkaiden halukkuus ja tarve lataamiselle. Teknisen kapasiteetin tutkiminen on tärkeää.

Taloyhtiössä asia voi vaatia vääntöä

– Eihän se sitä tarkoita, vaan sitä, että on valmius. Ja jos talo tulee myöhemmin myyntiin, siitä on etua, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Salmijärvi.

Kysyntä näkyy tarjousajoissa

Avustusta on haettava ennen urakkaa

Useimmiten avustuspäätös ARAsta on myönteinen, mutta hylkyjäkin on vuosien varrella annettu. Yksi yleinen syy hylkyyn on se, että hakemus jätetään vasta, kun urakka on jo tehty.