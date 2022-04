Ex-tiedustelupäällikkö: Ukraina on ollut kahdeksan vuotta “kybernyrkkeilysäkki”, mikä on opettanut sen torjumaan Venäjän kyberhyökkäyksiä

Kahdeksan vuotta kestänyt sodankäynti Itä-Ukrainassa on opettanut ukrainalaisille, kuinka puolustustautua Venäjän kohdistamiin kyberhyökkäyksiin.

Ukraina on kehittynyt esimerkiksi kyvyssään reagoida ja estää toimintaa, joka pyrkii tietoliikennejärjestelmien tai sähköverkkojen lamauttamiseen, arvioi Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja nykyinen puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohra-aho .

– Ukraina on toiminut kahdeksan vuotta tällaisena kybernyrkkeilysäkkinä Venäjän puolelta. Siellä on löydetty toimintatavat, millä näitä kyberhyökkäyksiä tehdään, Ohra-aho sanoo Ylen aamussa.

Nettiyhteyksien katkaiseminen ulkopuolelta on vaikeaa

Ukrainalla on käytössään monipuolinen ja kestävä nettiyhteyksien järjestelmärakenne, jota ei ole helppo lamauttaa. Käytännössä maan verkkoyhteyksiä ei voida katkaista ulkopuolelta, vaan se olisi tehtävä paikalla esimerkiksi datakeskuksissa, Ohra-aho sanoo.

Vaikeusastetta lisäävät myös kaupalliset televiestintäverkostot, joiden lamauttaminen ilman operaattoreiden ja internetpalvelimien yhteistyötä on vaikeaa.

Tiedustelutiedon rooli korostunut Ukrainassa

Harri Ohra-aho arvioi, että tiedustelun rooli Ukrainan sodan etenemisen kannalta on ollut merkittävä. Erityisesti Yhdysvaltojen ja lännen tuki on ollut tärkeää ukrainalaisille Krimin ja Donbasin alueella.

Ohra-ahon arvion mukaan tiedustelun luonne on muuttunut siten, että tiedustelutietoja on alettu käyttää osana strategista viestintää. Käytännössä tämä nähtiin esimerkiksi silloin, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoijo etukäteen Venäjän päätöksestä hyökätä Ukrainaan.

– Yhdysvallat on tuonut esille sellaista informaatiota etukäteen, jonka on olettanut Venäjän tekevän. Tällä on ollut varmasti merkitystä myös Venäjän päätöksentekoon, Ohra-aho sanoo Ylen aamussa.