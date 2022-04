Jono ruoka-apuun kiemurtelee kadulta toiselle Kuopiossa – asiakkaita on nyt niin paljon, ettei kasseja riitä kaikille

Savolaisen mukaan ruokakassin koko on pienentynyt noin puolella, koska pitää varmistaa, että sen saa mahdollisimman moni asiakkaista. Myös liha ja eines on jaoteltu eri kasseihin, koska ei ole pystytty antamaan molempia.

– Se on surullista sanoa, ettei ruoka riitä, kun katsoo ihmisen hätää. Tyhjästä on tietysti vaikea nyhjäistä. Jos jollain on jäänyt leipää, niin mitä vaan meillä on antaa, niin kaikki jaetaan.