"Kun me ylitimme peltoa, he alkoivat ampua meitä", kuvailee lapsensa menettänyt äiti BBC:lle – Ukrainan sodassa on kuollut ainakin 200 lasta

Ukrainan pian kaksi kuukautta jatkuneessa sodassa on kuollut ainakin noin 200 lasta, kertovat Ukrainan viranomaisten arviot.

Yksi kuolonuhreista on 13-vuotiaana surmansa saanut Elisei Ryabukon , jonka tarinan kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

– Maaliskuun 11. päivänä venäläiset antoivat meille luvan lähteä. He jopa vilkuttivat meille hyvästiksi ja toivottivat onnea matkaan. Kun me ylitimme peltoa, he alkoivat ampua meitä joka suunnasta, Elisein äiti Inna Ryabukon kuvaa BBC:lle.