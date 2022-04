Sovittelulautakunta: Kunta-alan jumiutuneita neuvotteluja jatketaan huomenna, pääministeri ei aio puuttua

Super haluaa hallituksen mukaan neuvotteluihin

– Maan hallitus istui todella tiukasti mukana, kun tehtiin kikyä. Kun tuli covid-pandemia, maan hallitus ratkaisi hoitajapulan valmiuslailla. Kun hoitajapula on nyt totaalinen ja yritämme hoitaa ratkaisua, hallituksen ratkaisu on pakkotyö. Jotain on pielessä, kun ei ymmärretä, että tämä on huoltovarmuutta, Paavola sanoo.