Näin hoitajien joukkoirtisanoutuminen voisi käytännössä tapahtua – seitsemän kysymystä ja vastausta hoitajien rajusta uhkauksesta

Hoitajajärjestöt ovat aloittaneet valmistelut joukkoirtisanoutumiseen. Se on hyvin harvoin käytetty keino työmarkkinataistelussa.

1. Miten Tehy ja Super valmistelevat joukkoirtisanoutumista?

– Päättäjät on kutsuttu koolle päättämään uusista työtaistelutoimista, ja työkalupakissa on mukana myös joukkoirtisanoutuminen. Emme luonnollisesti avaa tässä kohtaa sen tarkemmin sitä, mitä se käytännössä tarkoittaisi.

2. Pätevätkö normaalit irtisanomisajat joukkoirtisanoutumiseen?

Tehyn ja Superin työnantajaliitto on Kunta-ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

– Joukkoirtisanoutumisessa on nähdäkseni kyse siitä, että yksittäinen työntekijä toimittaa irtisanomisilmoituksen työnantajalle. Työsuhteen kestosta riippuen irtisanomisaika on kaksi viikkoa tai 30 päivää, sanoo KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas .

– Lähtökohtaisesti irtisanomisaikana on normaali työvelvoite, palkkaa maksetaan tehdystä työstä.

3. Mitä työnantaja voi tehdä, jos suuri määrä sairaanhoitajia päättää irtisanoutua yhtä aikaa?

4. Voitaisiinko irtisanoutuneet hoitajat velvoittaa töihin lailla?

KT:n näkemys on, että jos hoitajat irtisanoutuisivat joukoittain, hoitajat voitaisiin kuitenkin velvoittaa kiireellisen hoidon työtehtäviin tarvittaessa lain turvin.

– Mikä se muoto on, minkälainen se laki on, se on varmasti jollain tavalla erilainen tapa reagoida kuin nyt oli, Lindén sanoi tiistaina Ylen A-studiossa.