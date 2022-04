Hiekoitushiekan kierrätyskokeilut tyssäsivät kustannuksiin ja pölyyn Jyväskylässä – hiekan kierrättäjä kehottaa kuntien päättäjiä perehtymään asiaan

Jyväskylässä on aloitettu katujen puhdistus ja samalla talven aikana levitettyä hiekoitushiekkaa saadaan talteen. Sitä ei kuitenkaan voi käyttää juuri mihinkään.

Tillgrenin mukaan kierrätys edellyttää hiekan puhdistamista, mikä maksaa yhtä paljon kuin uuden hiekan hankkiminen. Jyväskylässä on kokeiltu myös hiekoitushiekan seulomista uusiokäyttöön.

Yöpakkaset haittaavat puhdistustöitä

Katuja putsataan Jyväskylässä nyt noin 45 harjakoneen voimin. Valmista on suunnilleen viiden viikon kuluttua toukokuun loppupuolella.

Hiekoitushiekkaa kierrätetään pienessä mittakaavassa

Suomessa on myös sinnikkäitä hiekoutushiekan kierrättäjiä. Hyvinkääläinen Fescon Oy ottaa vastaan käytettyä hiekotussepeliä ja puhdistaa sen uudelleen käyttöä varten Hyvinkäällä, Raahessa, Harjavallassa ja Haukiputaalla.

– Meillä on suunnitteilla ja olemassakin jo pienimuotoisia liikuteltavia yksiköitä, joilla hiekoitussepelin puhdistaminen olisi mahdollista, Majanen sanoo.

Kierrätetyn sepelin muodostamaan katupölyn määrään vaikuttaa Majasen mukaan myös se, miten sepeli alun perin on valmistettu ja minkälaisin menetelmin se kaduilta siivotaan.

– Ratkaisevaa on miten kovaa sepeli on, millainen on sen muoto ja miten nopeasti se kuluu. Se ratkaisee myös uusiokäytön järkevyyden, Majanen sanoo.