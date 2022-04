Yksi syy hoitajien palkkojen laahaamiseen on prosenttikorotukset – tutkija irtisanomisuhasta: "Palkat nousevat joko hallitusti tai hallitsemattomasti"

Kysyimme Tampereen yliopistossa työskentelevältä työn ja sosiaalipolitiikan tutkija Satu Ojalalta , millainen keino joukkoirtisanoutumisesta puhuminen on ja mihin tilanne voisi päättyä.

Palkat nousevat, mutta miten?

– Irtisanoutumispuheet on vakavia ja ne on otettava todesta, riippumatta siitä, mitä tässä neuvottelutilanteessa käy. Jo tällä hetkellä ihmiset äänestävät jaloillaan ja vaihtavat kokonaan ammattia, koska työkuormitus on hyvin kovaa fyysisesti, henkisesti ja eettisesti.