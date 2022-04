Maahanmuuttovirasto tarkasti SPR:n vastaanottokeskuksen Jyväskylässä – "Pientä säätämistä on ollut", myöntää vastaanottotoiminnan johtaja

Maahanmuuttovirasto (Migri) on tehnyt tarkastuskäynnin Jyväskylän Salmirannan vastaanottokeskukseen . Vastaanottokeskuksen toiminnasta vastaa SPR.

Migri kertoi ennen pääsiäistä, että virasto on saanut palautetta vastaanottokeskuksen oloista ja tarkastaa keskuksen "varmuuden vuoksi".

– Pientä säätämistä on ollut, mutta niitä säätöjä on alettu tekemään, sanoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen .

Ongelmien taustalla nopea toiminnan laajentaminen

– Toimintaa on jouduttu laajentamaan nopeasti ja silloin tietysti lähdetään siitä, että saadaan ihmiset suojaan, Nuutinen tähdentää.

Ennen Ukrainan sodan syttymistä Jyväskylässä oli 150 vastaanottokeskuspaikkaa. Nyt niitä on jo 650. Vuokra-asuntojen määrä on lisätty kolmestakymmenestä yli 140:een.

Maahanmuuttovirasto totesi jo ennen pääsiäistä, että uusia keskuksia on avattu nopeasti, ja niiden palveluissa on ollut paikoin viivettä .

– Se tarkoittaa, että on voinut olla vähän pelkistetympää alkuun, Nuutinen sanoo.

Virasto on jokin aika sitten tehnyt yhden tarkastuksen tamperelaiseen vastaanottokeskukseen, mutta sielläkin kyse oli Nuutisen mukaan lähinnä majoitustilojen keskeneräisyydestä.

–Ne on todella kovia ponnistuksia palveluntuottajille. Silloin on tehtävä tietyt olennaiset asiat. Tarkoitus ei ole ollut, että tiloja ei kalustettaisi, Nuutinen sanoo.

Hometta ei löytynyt

Salmirannan vastaanottokeskuksen tiloissa on arveltu olevan myös hometta. Maahanmuuttoviraston käsitys on, että kyse ei ole ollut homeesta, vaan perusteellinen siivous on korjannut tilanteen.